Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29085592/
15 марта 2017, 14:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Сан Эметерио признан MVP первых полуфинальных матчей Еврокубка

Самым ценным игроком первых полуфинальных матчей Еврокубка признан форвард испанской «Валенсии» Фернандо Сан Эметерио, сообщается на официальном сайте турнира.

В первом полуфинальном матче «Валенсия» одержала победу над иерусалимским «Хапоэлем» (83:68). Сан Эметерио в этой встрече набрал 21 очко, а также совершил 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата, заработав 31 балл в рейтинге эффективности.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Рафа Мартинес обновил рекорд Еврокубка, реализовав 208 трёхочковых

Атакующий защитник «Валенсии» Рафа Мартинес, реализовав 2 трёхочковых в первом матче полуфинала Еврокубка с «Хапоэлем» из Иерусалима, довёл их общее количество в турнире за карьеру до 208 (1,6 в среднем за игру с реализацией 41%). Таким образом, он обогнал Марко Поповича и установил новый рекорд Еврокубка по этому показателю.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!