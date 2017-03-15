Сан Эметерио признан MVP первых полуфинальных матчей Еврокубка
Самым ценным игроком первых полуфинальных матчей Еврокубка признан форвард испанской «Валенсии» Фернандо Сан Эметерио, сообщается на официальном сайте турнира.
В первом полуфинальном матче «Валенсия» одержала победу над иерусалимским «Хапоэлем» (83:68). Сан Эметерио в этой встрече набрал 21 очко, а также совершил 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата, заработав 31 балл в рейтинге эффективности.
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