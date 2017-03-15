Сан Эметерио признан MVP первых полуфинальных матчей Еврокубка

Атакующий защитник «Валенсии» Рафа Мартинес, реализовав 2 трёхочковых в первом матче полуфинала Еврокубка с «Хапоэлем» из Иерусалима, довёл их общее количество в турнире за карьеру до 208 (1,6 в среднем за игру с реализацией 41%). Таким образом, он обогнал Марко Поповича и установил новый рекорд Еврокубка по этому показателю.