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15 марта 2017, 9:53 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Рафа Мартинес обновил рекорд Еврокубка, реализовав 208 трёхочковых

Атакующий защитник «Валенсии» Рафа Мартинес, реализовав 2 трёхочковых в первом матче полуфинала Еврокубка с «Хапоэлем» из Иерусалима, довёл их общее количество в турнире за карьеру до 208 (1,6 в среднем за игру с реализацией 41%). Таким образом, он обогнал Марко Поповича и установил новый рекорд Еврокубка по этому показателю.

35-летний Мартинес провёл в Еврокубке 127 матчей в течение восьми сезонов, выступая только за «Валенсию». Его средняя результативность составляет 9,1 очка за поединок.
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