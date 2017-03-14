«Локомотив-Кубань» проиграл «Уникахе» в первом матче полуфинала Кубка Европы

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Уникахи» Джефф Брукс, в его активе 18 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал форвард Кевин Джонс — 17. Счет в серии до двух побед стал 1−0 в пользу испанской команды.

Следующий матч пройдет 17 марта в Испании.