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14 марта 2017, 0:25 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Локомотив-Кубань» открывает серию с «Уникахой» в полуфинале Кубка Европы

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Баскетболисты «Локомотива-Кубани» во вторник проведут в Краснодаре первый матч серии полуфинала Кубка Европы до двух побед против испанской «Уникахи».

МОСКВА 14 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. Баскетболисты Локомотива-Кубани во вторник проведут в Краснодаре первый матч серии полуфинала Кубка Европы до двух побед против испанской <span class=error>Уникахи</span>. Увеличить
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Во второй паре сыграют испанская «Валенсия» и израильский «Хапоэль» из Иерусалима. Первые матчи ½ финала Кубка Европы пройдут 14 марта, ответные — 17 марта, третьи (в случае необходимости) — 22 марта.

Российские клубы в последние годы регулярно становились триумфаторами Кубка Европы: за последние шесть лет представители России пять раз играли в финале и четыре раза одерживали победу, причем все время в решающих матчах им противостояли испанские клубы. «Локомотив-Кубань» выигрывал турнир в 2013 году.

Краснодарцы вышли в полуфинал, одержав две уверенные победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга (75:52 и 88:77), в то время как «Уникаха» стала единственным победителем четвертьфинала среди команд, не имевших преимущества своей площадки. Немецкая «Бавария», в регулярном чемпионате и топ-16 проигравшая всего два матча, начала серию с «Уникахой» с победы, после чего проиграла две игры подряд.

«Победа “Уникахи” в серии с “Баварией” не выглядит неожиданной. Немцы вышли в плей-офф с первого места, благодаря чему имели преимущество своей площадки, но надо понимать, что уровень групп топ-16 был разным. “Уникаха” — это топ-команда Кубка Европы, команда с традициями, предыдущие 15 лет игравшая в Евролиге», — сказал агентству «Р-Спорт» президент краснодарцев Андрей Ведищев.

«Локомотив» на протяжении всего сезона играет против испанских команд: на групповом этапе краснодарцы провели два матча против «Валенсии», а на стадии топ-16 соперниками коллектива Саши Обрадовича и вовсе были только испанские клубы: «Гран Канария», «Фуэнлабрада» и «Мурсия» (в шести матчах «Локо» одержал пять побед).

Победитель Кубка Европы получит право в следующем сезоне выступить в Евролиге. «Надеемся на “Локомотив”, очень бы хотелось, чтобы в следующем сезоне в Евролиге выступили три клуба Лиги ВТБ, — заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Считаю, что шансы “Локо” и “Уникахи” равны, а в другом полуфинале победит “Валенсия”, показавшая в серии с “Химками”, что сильна командной игрой».

По мнению же президента «Локомотива», шансы российского клуба в полуфинале выше. «Считаю, что в нашем полуфинале шансы можно оценить как 60 на 40 за счет преимущества своей площадки, которое мы имеем. Но я не скажу, что этот фактор имеет ключевое значение. Все-таки мы примерно одинаково играем и дома, и на выезде. То же самое можно сказать и об “Уникахе”. Перед нами стоит задача вернуться в Евролигу, и, конечно, мы хотим использовать первый шанс», — заявил Ведищев.
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