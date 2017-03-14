«Локомотив-Кубань» открывает серию с «Уникахой» в полуфинале Кубка Европы
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Баскетболисты «Локомотива-Кубани» во вторник проведут в Краснодаре первый матч серии полуфинала Кубка Европы до двух побед против испанской «Уникахи».
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Во второй паре сыграют испанская «Валенсия» и израильский «Хапоэль» из Иерусалима. Первые матчи ½ финала Кубка Европы пройдут 14 марта, ответные — 17 марта, третьи (в случае необходимости) — 22 марта.
Российские клубы в последние годы регулярно становились триумфаторами Кубка Европы: за последние шесть лет представители России пять раз играли в финале и четыре раза одерживали победу, причем все время в решающих матчах им противостояли испанские клубы. «Локомотив-Кубань» выигрывал турнир в 2013 году.
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«Локомотив» на протяжении всего сезона играет против испанских команд: на групповом этапе краснодарцы провели два матча против «Валенсии», а на стадии топ-16 соперниками коллектива Саши Обрадовича и вовсе были только испанские клубы: «Гран Канария», «Фуэнлабрада» и «Мурсия» (в шести матчах «Локо» одержал пять побед).
Победитель Кубка Европы получит право в следующем сезоне выступить в Евролиге. «Надеемся на “Локомотив”, очень бы хотелось, чтобы в следующем сезоне в Евролиге выступили три клуба Лиги ВТБ, — заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Считаю, что шансы “Локо” и “Уникахи” равны, а в другом полуфинале победит “Валенсия”, показавшая в серии с “Химками”, что сильна командной игрой».
По мнению же президента «Локомотива», шансы российского клуба в полуфинале выше. «Считаю, что в нашем полуфинале шансы можно оценить как 60 на 40 за счет преимущества своей площадки, которое мы имеем. Но я не скажу, что этот фактор имеет ключевое значение.
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