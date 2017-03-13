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13 марта 2017, 0:34 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Возглавляемый российским тренером Базаревичем турецкий БК «Трабзонспор» объявил забастовку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Баскетболисты турецкого клуба «Трабзонспор», который возглавляет главный тренер сборной России Сергей Базаревич, объявили забастовку. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Дэвид Пик со ссылкой на источник.

По его информации, забастовка связана с долгами клуба по зарплате.

Базаревич возглавил «Трабзонспор» в июле 2016 года, подписав контракт на один год. В нынешнем сезоне клуб занимает 12-е место в чемпионате Турции.
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