Возглавляемый российским тренером Базаревичем турецкий БК «Трабзонспор» объявил забастовку
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Баскетболисты турецкого клуба «Трабзонспор», который возглавляет главный тренер сборной России Сергей Базаревич, объявили забастовку. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Дэвид Пик со ссылкой на источник.
По его информации, забастовка связана с долгами клуба по зарплате.
Базаревич возглавил «Трабзонспор» в июле 2016 года, подписав контракт на один год. В нынешнем сезоне клуб занимает 12-е место в чемпионате Турции.
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