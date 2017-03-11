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11 марта 2017, 21:10 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

АЕК расторг контракт с Юзе Зовцем

Греческий АЕК расторг контракт с Юзе Зовцем, занимавшим пост главного тренера команды.

Решение расстаться со словенским специалистом руководство АЕКа приняло после вылета команды из баскетбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Отметим, что с 2011 по 2013 год Здовц возглавлял питерский «Спартак». С 2013 по 2015 год словенец тренировал турецкий «Газинтеп». Также в послужном списке специалиста работа в таких клубах, как КРКА, «Сплит», «Ираклис», «Олимпия», «Босна».
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