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11 марта 2017, 15:51 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком 25-го тура Евролиги

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком (MVP) 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

ЦСКА в четверг на своем паркете обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 85:69. Самым результативным в составе армейской команды стал Де Коло, в активе которого 22 очка. Индекс полезности его действий — «+26».

Ранее разыгрывающий ЦСКА четыре раза признавался самым ценным игроком тура в нынешнем сезоне Евролиги.

Де Коло выступает за ЦСКА с 2014 года. Весной 2016 года он был признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» Евролиги и всего турнира в том сезоне.
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