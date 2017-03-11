Баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком 25-го тура Евролиги
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком (MVP) 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.
ЦСКА в четверг на своем паркете обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 85:69. Самым результативным в составе армейской команды стал Де Коло, в активе которого 22 очка. Индекс полезности его действий — «+26».
Ранее разыгрывающий ЦСКА четыре раза признавался самым ценным игроком тура в нынешнем сезоне Евролиги.
Де Коло выступает за ЦСКА с 2014 года. Весной 2016 года он был признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» Евролиги и всего турнира в том сезоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter