Баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком 25-го тура Евролиги

ЦСКА в четверг на своем паркете обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 85:69. Самым результативным в составе армейской команды стал Де Коло, в активе которого 22 очка. Индекс полезности его действий — «+26».

Ранее разыгрывающий ЦСКА четыре раза признавался самым ценным игроком тура в нынешнем сезоне Евролиги.

Де Коло выступает за ЦСКА с 2014 года. Весной 2016 года он был признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» Евролиги и всего турнира в том сезоне.