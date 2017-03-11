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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29039149/
11 марта 2017, 1:23 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

23 очка Уонамейкера не спасли «Дарушшафаку» от поражения в матче с «Оли»

Пирейский «Олимпиакос» на домашнем паркете справился со стамбульской «Дарушшафакой».

Первая половина встречи сложилась для хозяев легко, сумевших оформить за две четверти отрыв в 15 очков.

После большого перерыва гости постепенно начали сокращать отставание, однако довести дело до решающего рывка так и не сумели, отыграв в общей сложности всего лишь 7 пунктов. Итог — закономерная победа «Олимпиакоса» 81:73.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Дарушшафаки» Бред Уонамейкер — 23 очка. У «Олимпиакоса» лучшим был Ким Бирх, набравший 13 баллов.
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