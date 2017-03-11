«Реал» разгромил «Црвену Звезду» +30, Люлль сделал дабл-дабл
Мадридский «Реал» не оставил никаких шансов белградской «Црвене Звезде», разгромив соперников с разницей в 30 очков в очередном матче Евролиги.
Уже в первой четверти испанцы набросали в кольцо противника 38 очков, к большому перерыву преимущество фаворитов встречи составляло 19 пунктов.
Во второй половине поединка на паркете ничего не изменилось. «Реал» продолжил наращивать отрыв, в конечном счёте доведя его до 30 очков — итоговая победа 98:68.
Лучшим в составе победителей был Серхио Люлль, оформивший
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