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11 марта 2017, 1:23 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Црвену Звезду» +30, Люлль сделал дабл-дабл

Мадридский «Реал» не оставил никаких шансов белградской «Црвене Звезде», разгромив соперников с разницей в 30 очков в очередном матче Евролиги.

Уже в первой четверти испанцы набросали в кольцо противника 38 очков, к большому перерыву преимущество фаворитов встречи составляло 19 пунктов.

Во второй половине поединка на паркете ничего не изменилось. «Реал» продолжил наращивать отрыв, в конечном счёте доведя его до 30 очков — итоговая победа 98:68.

Лучшим в составе победителей был Серхио Люлль, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 10 передач. У проигравших стоит отметить Марко Симоновича, набравшего 13 очков.
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