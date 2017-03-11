Баскетболистки УГМК обыграли «Скио» и вышли в «Финал четырех» Евролиги

Самым результативным игроком матча стала защитник российского клуба Дайана Таурази, в ее активе 26 очков. УГМК одержал победу в серии со счетом 2−0 и вышел в «Финал четырех» соревнований.

В полуфинале команда из Екатеринбурга встретится с сильнейшим в противостоянии между турецким «Фенербахче» и испанской «Авенидой».