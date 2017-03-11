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11 марта 2017, 0:22 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки УГМК обыграли «Скио» и вышли в «Финал четырех» Евролиги

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УГМК в гостях обыграл итальянский «Скио» со счетом 102:67 во втором матче серии ¼ финала женской Евролиги.

Самым результативным игроком матча стала защитник российского клуба Дайана Таурази, в ее активе 26 очков. УГМК одержал победу в серии со счетом 2−0 и вышел в «Финал четырех» соревнований.

В полуфинале команда из Екатеринбурга встретится с сильнейшим в противостоянии между турецким «Фенербахче» и испанской «Авенидой».
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