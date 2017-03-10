Баскетболистки «Динамо» обыграли «Бурж» и вышли в финал четырех Евролиги

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Самым результативным игроком матча стала форвард российского клуба Энджел Маккотри, в ее активе 33 очка. «Динамо» одержало победу в серии со счетом 2−0 и вышло в финал четырех соревнований.

В полуфинале команда из Курска встретится с сильнейшим в противостоянии чешской «Праги» и российского клуба «Надежда».