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10 марта 2017, 23:46 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболистки «Динамо» обыграли «Бурж» и вышли в финал четырех Евролиги

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска обыграл французский «Бурж» со счетом 104:92 во втором матче серии ¼ финала женской Евролиги. Встреча прошла во Франции.

МОСКВА 10 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб Динамо из Курска обыграл французский <span class=error>Бурж</span> со счетом 104:92 во втором матче серии ¼ финала женской <span class=error>Евролиги</span>. Встреча прошла во Франции. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стала форвард российского клуба Энджел Маккотри, в ее активе 33 очка. «Динамо» одержало победу в серии со счетом 2−0 и вышло в финал четырех соревнований.

В полуфинале команда из Курска встретится с сильнейшим в противостоянии чешской «Праги» и российского клуба «Надежда».
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