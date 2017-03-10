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10 марта 2017, 23:38 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» уступили «Праге» во втором матче четвертьфинала Евролиги

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» уступили на выезде чешской «Праге» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Евролиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в столице Чехии, завершилась со счетом 64:55 (20:13, 18:18, 14:13, 12:11) в пользу «Праги». У российской команды самой результативной на паркете была Аманда Базокоу, набравшая 21 очко.

Счет в серии до двух побед между «Надеждой» и «Прагой» стал 1−1, третья встреча противостояния пройдет 15 марта в Оренбурге.
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