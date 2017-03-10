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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29038628/
10 марта 2017, 23:43 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

32 очка Мелли и Радошевича помогли «Бамбергу» разгромить «Анадолу Эфес»

Немецкий «Бамберг» прервал серию из трёх поражений подряд в Евролиге, достаточно неожиданно одержав крупную выездную победу над «Анадолу Эфес».

Первая четверть прошла под диктовку хозяев паркета, что вылилось в шестиочковое преимущество после стартовых 10 минут. Однако уже во втором игровом отрезке игроки немецкой команды организовали серьёзный спурт, позволивший им уйти на перерыв с преимуществом в 10 пунктов.

Третья четверть закрепила перевес «Бамберга», который оторвался уже на целых 19 очков. После этого заключительный игровой отрезок превратился в формальность — итоговая победа гостей 68:87.

Лучшим в составе победителей стали Никола Мелли и Леон Радошевич, записавшие в свой актив по 16 баллов. В «Анадолу Эфес» самым результативным стал Осман Джеди — 15 очков.
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