32 очка Мелли и Радошевича помогли «Бамбергу» разгромить «Анадолу Эфес»

Первая четверть прошла под диктовку хозяев паркета, что вылилось в шестиочковое преимущество после стартовых 10 минут. Однако уже во втором игровом отрезке игроки немецкой команды организовали серьёзный спурт, позволивший им уйти на перерыв с преимуществом в 10 пунктов.



Третья четверть закрепила перевес «Бамберга», который оторвался уже на целых 19 очков. После этого заключительный игровой отрезок превратился в формальность — итоговая победа гостей 68:87.



Лучшим в составе победителей стали Никола Мелли и Леон Радошевич, записавшие в свой актив по 16 баллов. В «Анадолу Эфес» самым результативным стал Осман Джеди — 15 очков.