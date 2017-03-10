Определились полуфинальные пары Кубка Казахстана по баскетболу
На Кубке Казахстана по баскетболу в Алматы завершился групповой этап, передает корреспондент Vesti.kz. В турнире участвуют шесть клубов.
Сегодня, 10 марта, состоялись два заключительных матча этой стадии. В группе А «Тобол» победил «Алматинский легион» — 90:87, а в группе B ПБК «Астана» обыграл «Каспий» — 74:63.
Таким образом, в группе А первым финишировал «Барсы Атырау», вслед за которым идут «Тобол» и «Алматинский легион». В группе B победителем стала «Астана», второе место занял «Каспий», а третье — «Капшагай».
Завтра, 11 марта, состоятся три матча. В игре за
Кубок Казахстана по баскетболу проходит в спорткомплексе «Достык». В турнире участвуют только казахстанские игроки.
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