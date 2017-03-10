Выжившие. «Барселона» продолжает борьбу за место в плей-офф
Команда Георгиоса Барцокаса не испытала проблем в матче с УНИКСом без Кита Лэнгфорда и турнирной мотивации.
Досадное поражение УНИКСа в первом круге от «Барселоны» сразу после игры оставило очень неприятное ощущение — упускать такие матчи, да еще и в противостоянии с соперником выше по классу казанцам было совсем не с руки. Обычно позже такие осечки больно аукаются, и фантомная боль зачастую переходит в настоящую. К сожалению, для УНИКСа это был не первый и, как окажется, даже не пятый промах в концовке, и к концу регулярного чемпионата значимость результата первой встречи для подопечных Пашутина, по сути, оказалась равной нулю.
А вот для каталонцев победа в Казани стала одной из соломинок, за которую команда Барцокаса всё ещё цеплялась за 6 туров до конца «регулярки». Перед отчётным поединком «Барсу» от занимавших седьмое и восьмое места «Анадолу Эфес» и «Басконии» отделяли четыре победы, и домашний матч с одним из аутсайдеров турнира подходил для сокращения гандикапа очень кстати.
Немного поднять настроение перед решающим матчем (других в Евролиге для них не осталось) каталонцам помог успех во встрече с «Мурсией», правда, игры уровня участника
Но УНИКС на данном этапе даже близко не может эмулировать «армейцев», тем более без Кита Лэнгфорда, получившего отдых в преддверии важного матча с «Зенитом». Держа в уме все эти расклады, каталонцы с первых минут матча без особых стеснений начали растаскивать оборону гостей. Даже единственный классический «большой» Анте Томич без тени сомнения отказывался от бросков с
Казанцы ответили дальними попаданиями Павла Антипова, Вадима Панина и Хоакина Колома, но полностью ликвидировать отставание не успели: Томич
Евгений Пашутин не стал менять разыгравшегося Понкрашова, и Антон мгновенно ответил взаимностью, отдав изящные ассисты на Лэтэвиуса Уильямса и Марко Банича в дебюте второй четверти. «Барса» ответила рывком 7:0, дирижёром которого стал Петтери Копонен, воспользовавшийся свободой в нападении в отсутствие Тайриза Райса. На паркете долго не присутствовал и Томич, что тут же подметил Пашутин, выпустив сдвоенный центр
Долго тандем «больших» не продержался: Уильямс ничем не отметился в нападении, а в одном из немногочисленных быстрых отрывов «украл» мяч сам у себя. Вместе с УНИКСом в атаке вскоре уснула и «Барса», как и в матче с ЦСКА сбившись на не всегда подготовленные трёхочковые броски. Особых дивидендов нехитрая тактика подопечным Барцокаса не принесла — у казанцев дела
Впервые в матче УНИКС вышел вперёд после трёхочкового с «нуля» Анджушича, а уже в следующем владении серб ассистировал Параховскому, поддержавшему быстрый прорыв (38:41). На этом запас удачных действий казанцев иссяк. Каталонцам не пришлось придумывать ничего сверхъестественного: они вновь без особого труда вскрыли слабые места соперника в «краске». Клавер, Перпероглу и Райс (пусть и с очевидной пробежкой) забивали без
Остановить рывок 0:9, когда у казанцев мяч не шёл в кольцо буквально с расстояния 50 сантиметров, сумел трёхочковый Павла Антипова, правда, уже в следующей атаке самый результативный игрок матча Перпероглу получил слишком много пространства для манёвра и в итоге реализовал не самый сложный
Грустные глаза Кита Лэнгфорда продолжали искать на паркете «Блауграны» искорки надежды, но всё, чем мог похвастать УНИКС в дебюте заключительной четверти, так это перебором фолов соперника. «Барса» вышла за лимит всего за 4 минуты, но
Успешный быстрый прорывов в исполнении Коти Кларка сразу после
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