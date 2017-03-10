УНИКС проиграл «Барселоне», Антипов набрал 12 очков

Сегодня казанский клуб проиграл на выезде «Барселоне».



После первой половины матча гости уступали фавориту встречи лишь два очка. Однако уже в третьей четверти каталонский клуб сделал рывок в 9 очков, который в итоге и решил исход матча. В заключительной четверти УНИКС сумел отыграть всего три очка, проиграв в конечном счёте — 62:70.



Лучшим в составе «Барселоны» стал Стратос Перпероглу с 13 очками. У казанцев самым результативным оказался Павел Антипов, набравший 12 очков.