Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29025592/
10 марта 2017, 0:57 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УНИКС проиграл «Барселоне», Антипов набрал 12 очков

УНИКС потерпел восьмое поражение кряду в Евролиге.

Сегодня казанский клуб проиграл на выезде «Барселоне».

После первой половины матча гости уступали фавориту встречи лишь два очка. Однако уже в третьей четверти каталонский клуб сделал рывок в 9 очков, который в итоге и решил исход матча. В заключительной четверти УНИКС сумел отыграть всего три очка, проиграв в конечном счёте — 62:70.

Лучшим в составе «Барселоны» стал Стратос Перпероглу с 13 очками. У казанцев самым результативным оказался Павел Антипов, набравший 12 очков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»