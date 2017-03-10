«Маккаби» победил «Милан», Радд набрал 17 очков
Тель-авивский «Маккаби» не позволил «Милану» прервать серию неудач, продлив серию поражений итальянского клуба до четырёх поединков.
Первая половина встречи завершилась с перевесом «Маккаби» в 16 пунктов. После перерыва, казалось, что гости вернулись в игру, сумев в третьей четверти отыграть 7 очков. Тем не менее, большего сделать им не удалось,
Лучшим в составе победителей стал Виктор Радд, набравший 17 очков, у «Милана» самым результативным игроком был Раким Сандерс — 19 баллов.
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