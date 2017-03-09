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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29024987/
9 марта 2017, 23:18 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Жальгирис» одолел «Панатинаикос», Вестерманн набрал 14 очков

Литовский «Жальгирис» одержал победу над греческим «Панатинаикосом» в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 64:58.

Несмотря на очень слабую первую половину встречи, проигранную со счётом 19:31, подопечные Шарунаса Ясикявичюса смогли собраться и ближе к концовке поединка показать всю свою мощь. Заключительную четверть они выиграли с перевесом в 13 очков.

Самым результативным игроком матча оказался защитник литовцев Лео Вестерманн, набравший 14 очков.
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