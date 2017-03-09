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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29024983/
9 марта 2017, 23:15 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Фенербахче» уступил «Басконии», несмотря на 26 очков Богдановича

Сегодня в рамках очередного матча Евролиги стамбульский «Фенербахче» принимал на своей площадке «Басконию».

Преимущественно матч проходил в равной борьбе, решающим отрезком встречи стала вторая четверть, которую испанцы выиграли с отрывом +7.

Все попытки хозяев паркета отыграться во второй половине игры к успеху не привели. Итог — поражение 74:79. Лучшим в составе обеих команд стал защитник «Фенербахче» Богдан Богданович, набравший 26 очков. В составе победителей стоит выделить Шейна Ларкина, записавшего в свой актив 19 пунктов.
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