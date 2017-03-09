«Фенербахче» уступил «Басконии», несмотря на 26 очков Богдановича

Преимущественно матч проходил в равной борьбе, решающим отрезком встречи стала вторая четверть, которую испанцы выиграли с отрывом +7.



Все попытки хозяев паркета отыграться во второй половине игры к успеху не привели. Итог — поражение 74:79. Лучшим в составе обеих команд стал защитник «Фенербахче» Богдан Богданович, набравший 26 очков. В составе победителей стоит выделить Шейна Ларкина, записавшего в свой актив 19 пунктов.

