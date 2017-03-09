«Галатасарай»? Мимо пролетай! ЦСКА разгромил турок в Евролиге

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Рев злой толпы, град из монет и зажигалок на головы армейцев, лидер «Галатасарая» Синан Гюлер, пытающий утихомирить публику… Первая встреча клубов в регулярке выдалась жаркой! Правда, не в плане борьбы — рывок во второй четверти, четыре трешки Милоша Теодосича подряд и преимущество к большому перерыву плюс 12 расставило точки над i задолго до финальной сирены (в итоге ЦСКА устроил соперникам разгром — 109:84). Вот то, как самих красно-синих закидали разъяренные фанаты, не согласные со вторым техническим фолом, выписанным Джастину Дентмону — вот, что запомнилось!

К счастью, обошлось.

Тот матч для обоих клубов стал первым в нынешнем сезоне. И превратился в своеобразный Суперкубок — чемпион Евролиги (ЦСКА) сыграл с обладателем Кубка Европы («Галатасарай»). Спустя четыре месяца состоялся «дубль два».

— Соперники добились двух побед в последних матчах, обыграв дома «Реал» и на выезде — «Трабзонспор» в турецкой лиге, — отмечал накануне Димитрис Итудис. — Они набрали ход и обладают атакующим талантом. К этому матчу нам надо подойти серьезно. С должными концентрацией и мотивацией.

Проблемы с тем и другим слегка потрепали ЦСКА в декабре-январе, приведя к нескольким малообъяснимым поражением. Но последний раз армейцы уступили около месяца назад — 16 февраля «Зениту». С тех пор — одни победы. В том числе — над «Барселоной» и «Маккаби» в Евролиге.

В общем, к очной встрече с «Галатасараем» красно-синие, как и соперники, подошли в хорошей форме.

Что, правда, мало заметно в первой четверти. Гости нарочито рвут и снижают темп. Вместо бурной реки из ярких атак с быстрыми прорывами на паркете — густой кисель, замешанный на промахах и неудачных передачах. И вязнут в этом киселе сами армейцы. Нандо Де Коло мажет пять бросков, Кайл Хайнс и Никита Курбанов не могут пропихнуть мяч в кольцо из-под щита. В этой тугой борьбы стамбульцы отрываются, выигрывая стартовый отрезок — 19:13. Но, как и в первом матче, вторая четверть все расставляет по своим местам.

Первый рывок — 14:0 — словно удар по голове для подопечных Эргина Атамана. Пока Милош Теодосич и Кори Хиггинс вызывают восторженный гул публики точными трешками и яркими проходами, гости впадают в ступор, не понимая, что вдруг пошло не так. А стоит Владо Мицову все же прервать сухую серию попаданием издали, как для его команды тут же начинается вторая. Она поменьше — «лишь» 9:0 в пользу армейцев, и ближе к большому перерыву «Галатасарай» слегка придет в себя. Но общий счет в четверти — 33:12 в пользу хозяев — снимет вопрос о победителе.