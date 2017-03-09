Главный тренер БК ЦСКА Итудис остался доволен игрой команды против «Галатасарая»

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В четверг ЦСКА на своей площадке обыграл «Галатасарай» со счетом 85:69 и гарантировал себе участие в плей-офф.

«Поздравляю команду с победой и выходом в плей-офф. Мы нацеливаемся получить преимущество домашней площадки, квалифицироваться первыми значимо для нас, — отметил специалист. — Что касается игры, то мы медленно ее начали, но сумели полностью изменить ситуацию уже во второй четверти и выиграли с разницей в 21 очко. Во второй половине “Галатасарай” навязал свою борьбу, но мы нашли выход и из этой ситуации, что в целом оставляет приятные ощущения — доволен игрой своей команды».

В активе ЦСКА 19 побед в 25 матчах, у идущей девятой турецкой «Дарюшшафаки» — 12 побед в 24 играх. Таким образом, ЦСКА уже не опустится ниже восьмого места.