Главный тренер БК ЦСКА Итудис остался доволен игрой команды против «Галатасарая»
МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Главный тренер российского ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой команды в матче группового этапа баскетбольной Евролиги против турецкого «Галатасарая». Об этом специалист сообщил на
пресс-конференции.
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Видимо, что-то случилось...
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В четверг ЦСКА на своей площадке обыграл «Галатасарай» со счетом 85:69 и гарантировал себе участие в
«Поздравляю команду с победой и выходом в
В активе ЦСКА 19 побед в 25 матчах, у идущей девятой турецкой «Дарюшшафаки» — 12 побед в 24 играх. Таким образом, ЦСКА уже не опустится ниже восьмого места.
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