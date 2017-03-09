Тренер: «Галатасарай» идеально начал матч с ПБК ЦСКА, но затем потерял концентрацию

ЦСКА в четверг обыграл «Галатасарай» со счетом 85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20) и гарантировали себе участие в плей-офф Евролиги.

«Мы сыграли практически идеальную первую четверть, контролировали ход матча, но во второй четверти начали совершать глупые потери, потеряли концентрацию. При этом на протяжении всего матча сражались. В первой, третьей и четвертой четверти показывали хороший баскетбол», — сказал Атаман журналистам.