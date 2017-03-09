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9 марта 2017, 22:30 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Тренер: «Галатасарай» идеально начал матч с ПБК ЦСКА, но затем потерял концентрацию

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Баскетболисты «Галатасарая» провели практически идеальную первую четверть матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги против московского ЦСКА, но затем потеряли концентрацию, заявил главный тренер турецкого клуба Эргин Атаман.

ЦСКА в четверг обыграл «Галатасарай» со счетом 85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20) и гарантировали себе участие в плей-офф Евролиги.

«Мы сыграли практически идеальную первую четверть, контролировали ход матча, но во второй четверти начали совершать глупые потери, потеряли концентрацию. При этом на протяжении всего матча сражались. В первой, третьей и четвертой четверти показывали хороший баскетбол», — сказал Атаман журналистам.
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