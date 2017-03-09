Ватутин: Выход в плей-офф Евролиги для БК ЦСКА не является поводом для радости

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В четверг баскетболисты российского клуба на своей площадке победили турецкий «Галатасарай» со счетом 85:69.

«Не знал, что после победы в этом матче ЦСКА выйдет в плей-офф, никогда не занимаюсь подсчетами. Всегда больше волнуюсь за качество игры и обстановку в коллективе. Выход в плей-офф не может являться для ЦСКА поводом для радости. Игра понравилась зрителям, и я доволен, что мы смотрелись солидно на протяжении всего матча», — сказал Ватутин.

Армейцы вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы, опередив испанский «Реал», у которого матч в запасе. В активе ЦСКА 19 побед в 25 матчах, у идущей девятой турецкой «Дарюшшафаки» — 12 побед в 24 играх. Таким образом, ЦСКА уже не опустится ниже восьмого места.