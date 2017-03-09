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9 марта 2017, 22:09 | Баскетбол: Еврокубки | «Прессбол»

Балтийская лига. «Цмокi-Мiнск» на своей площадке уступили курскому «Динамо» и не смогли пробиться в «финал четырех»

В матче женской Балтийской лиги «Цмокi-Мiнск» на своей площадке уступили курскому «Динамо» и завершили выступление в турнире.

Цмокi-Мiнск — Динамо Курск — 52:86 (9:17, 20:15, 11:21, 12:33)

Группа «D»: Динамо — 4 победы/0 поражений, Рапла (Эстония) — 3/3, Цмокi-Мiнск — 2/4, ТИМ-СКУФ (Украина) — 1/3.

Две лучшие команды группы выйдут в «финал четырех». Минчанки же финишировали ниже второй строки и завершили выступление в турнире.

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