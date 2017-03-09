Балтийская лига. «Цмокi-Мiнск» на своей площадке уступили курскому «Динамо» и не смогли пробиться в «финал четырех»
В матче женской Балтийской лиги «Цмокi-Мiнск» на своей площадке уступили курскому «Динамо» и завершили выступление в турнире.
Группа «D»: Динамо — 4 победы/0 поражений, Рапла (Эстония) — 3/3,
Две лучшие команды группы выйдут в «финал четырех». Минчанки же финишировали ниже второй строки и завершили выступление в турнире.
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