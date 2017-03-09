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9 марта 2017, 21:54 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

22 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Галатасарай»

ЦСКА одержал победу над «Галатасараем» в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 85:69.

ЦСКА одержал победу над Галатасараем в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span> — 85:69. Увеличить
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Поначалу турецкая команда выглядела увереннее, но во второй четверти «армейцы» показали свой класс, выиграв её с преимуществом в 21 очко.

В дальнейшем подопечные Димитриса Итудиса контролировали ситуацию на паркете.

Самым результативным игроком матча оказался защитник ЦСКА Нандо де Коло, в активе которого 22 очка. В составе «Галатасарая» выделялся сербский форвард Владимир Мицов, набравший 18 очков.

ЦСКА, уже обеспечивший себе место в плей-офф, вышел на промежуточное 1-е место в турнирной таблице. «Галатасарай» идёт на 13-й строчке.
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