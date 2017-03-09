22 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Галатасарай»

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Поначалу турецкая команда выглядела увереннее, но во второй четверти «армейцы» показали свой класс, выиграв её с преимуществом в 21 очко.