22 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Галатасарай»
ЦСКА одержал победу над «Галатасараем» в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 85:69.
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Поначалу турецкая команда выглядела увереннее, но во второй четверти «армейцы» показали свой класс, выиграв её с преимуществом в 21 очко.
В дальнейшем подопечные Димитриса Итудиса контролировали ситуацию на паркете.
Самым результативным игроком матча оказался защитник ЦСКА Нандо де Коло, в активе которого 22 очка. В составе «Галатасарая» выделялся сербский форвард Владимир Мицов, набравший 18 очков.
ЦСКА, уже обеспечивший себе место в
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