«Енисей» победил «Остенде» в первом матче ¼ финала Кубка Европы ФИБА

Баскетболисты «Енисея» обыграли бельгийский «Остенде» в первом матче четвертьфинала Кубка Европы ФИБА. Игра прошла 8 марта на площадке «Арены-Север» в Красноярске.

Хозяева паркета сразу завладели инициативой и к концу первой четверти вели с двузначным преимуществом — 27:15. Однако бельгийцы смогли собраться и немного сократить отставание — 38:45. После третьей четверти «Енисей» вел всего «+1» (60:59), однако в заключительном периоде красноярцы уверенно переиграли оппонентов (24:13). В итоге игра завершилась со счетом 84:72 в пользу «Енисея».

Лучшим игроком в составе красноярской команды стал Энтони Хиллиард, набравший 20 очков. Лидер «Енисея» Фрэнк Элегар оформил «дабл-дабл» (15 очков + 10 подборов).

Ответная игра пройдет 15 марта в Бельгии. Для выхода в полуфинал Еврокубка «Енисею» достаточно проиграть с разницей мячей не более «-12».

Добавим, в случае успеха подопечные Олега Окулова выйдут на победителя пары «Цибона» (Хорватия) — «Элан Шалон» (Франция). В первом матче сильнее оказались хорваты — 87:85.