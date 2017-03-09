«Химки» проиграли «Валенсии» и не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий российской команды Алексей Швед, в его активе 21 очко. Испанский клуб одержал победу в серии до двух побед со счетом 2−1.

В полуфинале «Валенсия встретится с израильским «Хапоэлем» из Иерусалима. В другом полуфинале сыграют российский клуб «Локомотив-Кубань» и испанская «Уникаха».