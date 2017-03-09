«Химки» проиграли «Валенсии» и не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанской «Валенсии» в третьем матче серии ¼ финала
плей-офф Кубка Европы. Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 92:76.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий российской команды Алексей Швед, в его активе 21 очко. Испанский клуб одержал победу в серии до двух побед со счетом 2−1.
В полуфинале «Валенсия встретится с израильским «Хапоэлем» из Иерусалима. В другом полуфинале сыграют российский клуб «Локомотив-Кубань» и испанская «Уникаха».
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