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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29011805/
9 марта 2017, 1:15 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Химки» проиграли «Валенсии» и не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанской «Валенсии» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Кубка Европы. Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 92:76.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий российской команды Алексей Швед, в его активе 21 очко. Испанский клуб одержал победу в серии до двух побед со счетом 2−1.

В полуфинале «Валенсия встретится с израильским «Хапоэлем» из Иерусалима. В другом полуфинале сыграют российский клуб «Локомотив-Кубань» и испанская «Уникаха».
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