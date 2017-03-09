ЦСКА сыграет за путевку в четвертьфинал баскетбольной Евролиги

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За шесть туров до финиша регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА имеет в своем активе 18 побед при шести поражениях, уступая испанскому «Реалу» из Мадрида лишь из- за поражения в личной встрече. Хотя участие армейцев в четвертьфинале давно не подвергается сомнению, ЦСКА может де-юре гарантировать себе путевку в плей-офф не только в случае собственной победы, но и поражении турецкого клуба «Дарюшшафака» в гостевом матче с греческим «Олимпиакосом» в пятницу.

Впрочем, подопечные Димитриса Итудиса вряд ли станут откладывать выход в следующую стадию турнира, учитывая, что их соперник является одним из аутсайдеров сезона. «Галатасарай» выиграл всего восемь матчей в Евролиге при 16 поражениях. В случае неудачи в Москве стамбульцы фактически лишатся надежд на четвертьфинал, хотя даже в случае победы им будет весьма сложно пробиться в первую восьмерку. Однако рук игроки «Галатасарая» не опускают, неделю назад на своей площадке победив «Реал» — 87:84.

«Галатасарай» к числу самых именитых турецких баскетбольных клубов не относится, хотя на его счету пять чемпионских титулов, последние датированы 2012 и 2013 гг. «Галатасарай» не имеет лицензии «А» Евролиги, попав в нынешний турнир как прошлогодний обладатель Кубка Европы.

Главным тренером «Галатасарая» является 51-летний Эргин Атаман, который работает в команде с 2012 года, а в 2014—2016 годах возглавлял и сборную Турции, которая не лучшим образом выступила на Евробаскете-2015, заняв лишь четвертое место в группе, а в 1/8 финала уступив французам.

Матч ЦСКА — «Галатасарай» пройдет на московской арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск. В четверг свой матч 25-го тура проведет и казанский УНИКС, который в гостях сыграет с испанской «Барселоной». Казанцы занимают в таблице 15-е место, потеряв все шансы на выход в четвертьфинал.