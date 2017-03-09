ВЭФ может покинуть Единую лигу ВТБ по окончании сезона
Рижский клуб обсуждает с руководством Лиги пути решения финансовых проблем.
Латвийский клуб ВЭФ, который участвовал в Единой лиге ВТБ с момента ее основания, скорее всего, проводит свой последний сезон в международном турнире. По информации «Известий», рижане испытывают серьезные финансовые проблемы и со следующего года хотят сосредоточиться на выступлениях во внутреннем чемпионате. В 2017-м ВЭФ играет и в Единой лиге, и в чемпионате Латвии. Национальное первенство команда проводит в «автобусном режиме», переезды внутри страны не отнимают много времени и не требуют серьезных финансовых затрат. Участие же в Единой лиге предполагает постоянные перелеты, которые ощутимо бьют по бюджету четырехкратного чемпиона Латвии.
К тому же посещаемость игр Единой лиги с участием рижан оставляет желать лучшего. Если интерес к Единой лиге в Риге в первые три сезона неизменно рос (с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. зрителей в среднем за матч), то в сезоне-2013/14 посещаемость игр ВЭФ упала в два раза. В следующие два сезона объем аудитории больше не стал: в чемпионате-2015/16 на «Арену Рига» приходило в среднем всего 670 человек, в нынешнем — порядка 800. .
Информацию о возможном уходе ВЭФ «Известиям» подтвердил президент Единой лиги Сергей Кущенко.
— Мы в курсе проблем ВЭФ, — отметил Сергей Кущенко. — Они обращались к нам, просили некую помощь. Сейчас мы ведем с ними диалог. Если будет возможность помочь клубу, мы это сделаем. Речь не идет о спортивной составляющей, это скорее
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Лучшим достижением ВЭФ в Единой лиге является выход в четвертьфинал турнира. В регулярном чемпионате-2012/13
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Такой набор исполнителей проявил себя в первом же матче, когда ВЭФ в гостях обыграл «Химки». С тех пор у команды были и взлеты, и падения, но в целом прогресс латвийцев очевиден. По мнению баскетбольных экспертов, рижский клуб вполне способен преподнести сюрприз в
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