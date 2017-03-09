ВЭФ может покинуть Единую лигу ВТБ по окончании сезона

Латвийский клуб ВЭФ, который участвовал в Единой лиге ВТБ с момента ее основания, скорее всего, проводит свой последний сезон в международном турнире. По информации «Известий», рижане испытывают серьезные финансовые проблемы и со следующего года хотят сосредоточиться на выступлениях во внутреннем чемпионате. В 2017-м ВЭФ играет и в Единой лиге, и в чемпионате Латвии. Национальное первенство команда проводит в «автобусном режиме», переезды внутри страны не отнимают много времени и не требуют серьезных финансовых затрат. Участие же в Единой лиге предполагает постоянные перелеты, которые ощутимо бьют по бюджету четырехкратного чемпиона Латвии.

К тому же посещаемость игр Единой лиги с участием рижан оставляет желать лучшего. Если интерес к Единой лиге в Риге в первые три сезона неизменно рос (с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. зрителей в среднем за матч), то в сезоне-2013/14 посещаемость игр ВЭФ упала в два раза. В следующие два сезона объем аудитории больше не стал: в чемпионате-2015/16 на «Арену Рига» приходило в среднем всего 670 человек, в нынешнем — порядка 800. .

Информацию о возможном уходе ВЭФ «Известиям» подтвердил президент Единой лиги Сергей Кущенко.

— Мы в курсе проблем ВЭФ, — отметил Сергей Кущенко. — Они обращались к нам, просили некую помощь. Сейчас мы ведем с ними диалог. Если будет возможность помочь клубу, мы это сделаем. Речь не идет о спортивной составляющей, это скорее бизнес-решение руководства клуба. .

В пресс-службе ВЭФ от комментариев отказались. Стоит отметить, что рижский клуб хотел сняться с турнира еще перед началом сезона-2016/17, однако тогда руководство Лиги и клуба всё же смогли договориться.

Лучшим достижением ВЭФ в Единой лиге является выход в четвертьфинал турнира. В регулярном чемпионате-2012/13 черно-белые заняли четвертое место, в первом раунде плей-офф обыграли казахстанскую «Астану» (2−1), но затем уступили «Химкам» (0−3). За шесть лет участия в Единой лиге многие игроки рижского клуба добились серьезного роста: Янис Тимма стал лидером «Зенита», Эрл Роулэнд выступает за «Химки», Франсиско Круз и Людвиг Хакансон — за «Фуэнлабрада». Анджей Пасечникс («Гран Канария») играет в чемпионате Испании, а Дайрис Бертанс («Дарушафака») в Евролиге.

В нынешнем сезоне подопечные Яниса Гайлитиса вновь претендуют на выход в плей-офф. После 16 сыгранных матчей латвийский клуб идет на шестом месте (8 побед). В межсезонье в клубе произошли серьезные перемены. В Ригу вернулись опытные игроки Янис Блумс, Армандс Шкеле и Марекс Мейерис, а также удалось подписать контракты сразу с несколькими сильными легионерами — Кристофером Ричардом, Абдулом Гадди и Арнасом Лабуцкасом.