«Уникаха» стала соперником ПБК «Локомотив-Кубань» по полуфиналу Кубка Европы
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты испанской «Уникахи» нанесли поражение немецкой «Баварии» и вышли в полуфинал Кубка Европы, где встретятся с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».
Третья игра четвертьфинальной серии, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась победой «Уникахи» со счетом 74:69 (17:10, 17:17, 18:17, 22:25). В составе победителей самым результативным стал Неманья Недович, в активе которого 21 очко.
Счет в четвертьфинальном противостоянии до двух побед стал 2−1 в пользу «Уникахи», которая в следующем раунде встретится с «Локомотивом-Кубанью», ранее победившим петербургский «Зенит». Полуфинальная серия до двух побед пройдет с 14 по 22 марта.
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