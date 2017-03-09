«Уникаха» стала соперником ПБК «Локомотив-Кубань» по полуфиналу Кубка Европы

Третья игра четвертьфинальной серии, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась победой «Уникахи» со счетом 74:69 (17:10, 17:17, 18:17, 22:25). В составе победителей самым результативным стал Неманья Недович, в активе которого 21 очко.

Счет в четвертьфинальном противостоянии до двух побед стал 2−1 в пользу «Уникахи», которая в следующем раунде встретится с «Локомотивом-Кубанью», ранее победившим петербургский «Зенит». Полуфинальная серия до двух побед пройдет с 14 по 22 марта.