«Енисей» дома победил «Остенде» в первом матче четвертьфинала Кубка Европы FIBA
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» на своей площадке обыграли бельгийский «Остенде» в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы FIBA.
Встреча, состоявшаяся в среду в Красноярске, завершилась со счетом 84:72 (27:15, 18:23, 15:21, 24:13) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным стал Энтони Хиллиард, набравший 20 очков, а Фрэнк Элегар оформил
Ответный матч пройдет 15 марта в Остенде.
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