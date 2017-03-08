«Енисей» дома победил «Остенде» в первом матче четвертьфинала Кубка Европы FIBA

Встреча, состоявшаяся в среду в Красноярске, завершилась со счетом 84:72 (27:15, 18:23, 15:21, 24:13) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным стал Энтони Хиллиард, набравший 20 очков, а Фрэнк Элегар оформил дабл-дабл — 15 очков и 10 подборов.

Ответный матч пройдет 15 марта в Остенде.