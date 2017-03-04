«Химки» представили мини-фильм о победе над «Валенсией»
«Химки» представили
мини-фильм о победе над «Валенсией» со счётом 98:74 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка, который состоялся 3 марта на площадке российской команды.
Счёт в серии стал 1−1, и теперь судьба путёвки в полуфинал решится в Испании 8 марта. Ранее в полуфинал уже вышла ещё одна российская команда — «Локомотив-Кубань», одержавшая в серии две победы над «Зенитом».
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