«Милан» лишился Калниетиса на 3−4 недели из-за травмы

Вслед за Зораном Драгичем, который выбыл до конца сезона, лидер чемпионата Италии лишился литовского разыгрывающего Мантаса Калниетиса.



Как сообщает Eurohoops.net, игрок выбыл из строя на 3−4 недели. Причиной стала травма приводящей мышцы, полученная в матче 24-го тура Евролиги с «Басконией».



В текущем розыгрыше главного еврокубкового турнира Калниетис проводит на паркете в среднем по 19 минут, собирая за это время коллекцию из 7,3 очка, 3 ассистов и 2,3 передачи.