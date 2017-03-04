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4 марта 2017, 18:25 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» лишился Калниетиса на 3−4 недели из-за травмы

Итальянский «Милан» понёс очередную ощутимую потерю в составе.

Вслед за Зораном Драгичем, который выбыл до конца сезона, лидер чемпионата Италии лишился литовского разыгрывающего Мантаса Калниетиса.

Как сообщает Eurohoops.net, игрок выбыл из строя на 3−4 недели. Причиной стала травма приводящей мышцы, полученная в матче 24-го тура Евролиги с «Басконией».

В текущем розыгрыше главного еврокубкового турнира Калниетис проводит на паркете в среднем по 19 минут, собирая за это время коллекцию из 7,3 очка, 3 ассистов и 2,3 передачи.
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