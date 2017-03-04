Баскетболист «Басконии» Ким Тилли признан самым ценным игроком 24-го тура Евролиги

Баскетболисты «Басконии» в пятницу на своем паркете переиграли итальянский «Милан» со счетом 87:74. Тилли стал самым результативным игроком команды, записав на свой счет 19 очков, 5 подборов и 3 передачи. Нападающий завершил матч с индексом полезности «+31».

Второе и третье место в рейтинге самых ценных игроков тура заняли Деррик Браун из «Анадолу Эфес» и Крис Синглтон из «Панатинаикоса». Оба завершили свои матчи с индексом полезности «+30».