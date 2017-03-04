Баскетболисты ЦСКА разгромили «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги

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Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне, завершилась со счетом 85:61 (29:4, 19:20, 18:23, 19:14) в пользу гостей. У армейцев лучшим на паркете был Нандо де Коло, набравший 21 очко. В составе «Барселоны» 14 очков на свой счет записал Александар Везенков.

В другом пятничном матче 24-го тура турецкая «Дарюшафака», которую тренирует бывший рулевой сборной России Дэвид Блатт, переиграла дома греческий «Панатинаикос» со счетом 77:72 (17:17, 18:16, 18:20, 24:19).