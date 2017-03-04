Баскетболисты ЦСКА разгромили «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА разгромили испанскую «Барселону» в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне, завершилась со счетом 85:61 (29:4, 19:20, 18:23, 19:14) в пользу гостей. У армейцев лучшим на паркете был Нандо де Коло, набравший 21 очко. В составе «Барселоны» 14 очков на свой счет записал Александар Везенков.
В другом пятничном матче 24-го тура турецкая «Дарюшафака», которую тренирует бывший рулевой сборной России Дэвид Блатт, переиграла дома греческий «Панатинаикос» со счетом 77:72 (17:17, 18:16, 18:20, 24:19).
В случае поражения «Дарюшафаки» ЦСКА, одержавший в матче с «Барселоной» 18-ю победу в Евролиге, досрочно выходил бы в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter