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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28966450/
3 марта 2017, 22:50 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

24 очка Уонамейкера помогли «Дарушшафаке» выиграть у «Пао» в Евролиге

Турецкая «Дарушшафака» одержала победу над греческим «Панатинаикосом» со счётом 77:72 в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Стамбуле.

Решающей стала заключительная четверть, в которой хозяевам при равном счёте за две минуты до финальной сирены удалось сделать рывок 7:0, на который у гостей ответа уже не нашлось.

В составе победителей стоит отметить Брэда Уонамейкера, который набрал 24 очка и совершил 6 подборов и 3 передачи, а также Джеймса Андерсона, записавшего себе в актив 16 очков, 7 подборов и 2 передачи.
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