ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл на выезде «Зенит» и вышел в полуфинал Кубка Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 88:77 (25:10, 19:19, 23:27, 21:21) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным на паркете был Кевин Джонс, набравший 17 очков. У хозяев Стефан Маркович оформил дабл-дабл, записав себе в актив 21 очко и 11 передач, а Сергей Карасев добавил 20 очков.

Первая встреча команд, прошедшая 28 февраля в Краснодаре, также завершилась победой железнодорожников со счетом 75:52.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Локомотива-Кубани», который в полуфинале Кубка Европы сыграет с победителем противостояния между немецкой «Баварией» и испанской «Уникахой». Мюнхенцы победили в первой домашней игре со счетом 91:82. Второй матч пройдет позже в пятницу в Малаге (Испания).