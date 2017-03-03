ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл на выезде «Зенит» и вышел в полуфинал Кубка Европы
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл петербургский «Зенит» во втором матче серии ¼ финала Кубка Европы по баскетболу и пробился в полуфинал турнира.
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Встреча, прошедшая в пятницу в
Первая встреча команд, прошедшая 28 февраля в Краснодаре, также завершилась победой железнодорожников со счетом 75:52.
Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Локомотива-Кубани», который в полуфинале Кубка Европы сыграет с победителем противостояния между немецкой «Баварией» и испанской «Уникахой». Мюнхенцы победили в первой домашней игре со счетом 91:82. Второй матч пройдет позже в пятницу в Малаге (Испания).
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