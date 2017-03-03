БК «Химки» победил «Валенсию» и сравнял счет в четвертьфинальной серии Кубка Европы
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» на своей площадке обыграли испанскую «Валенсию» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Европы.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Химках, завершилась со счетом 98:74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12) в пользу хозяев паркета.
В составе победителей самым результативным стал Джакоб Пуллен, набравший 18 очков;
Таким образом, счет в серии до двух побед стал равным — 1−1. Третий решающий матч противостояния пройдет 8 марта в Валенсии.
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