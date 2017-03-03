УНИКС в овертайме проиграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

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Самым результативным игроком в составе казанцев стал Кит Лэнгфорд, набравший 23 очка.

УНИКС потерпел седьмое поражение подряд в Евролиге. Казанский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, победив в семи встречах из 24. «Анадолу Эфес», в активе которого 12 побед, идет восьмым.

В следующем туре УНИКС 9 марта на выезде сыграет с испанской «Барселоной».