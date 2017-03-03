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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28965954/
3 марта 2017, 21:30 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

УНИКС в овертайме проиграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС дома уступил турецкому клубу «Анадолу Эфес» со счетом 92:99 в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

УНИКС в овертайме проиграл Анадолу Эфес в матче баскетбольной Евролиги - Фото Увеличить
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Самым результативным игроком в составе казанцев стал Кит Лэнгфорд, набравший 23 очка.

УНИКС потерпел седьмое поражение подряд в Евролиге. Казанский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, победив в семи встречах из 24. «Анадолу Эфес», в активе которого 12 побед, идет восьмым.

В следующем туре УНИКС 9 марта на выезде сыграет с испанской «Барселоной».
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Новости Баскетбольных еврокубков

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