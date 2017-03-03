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3 марта 2017, 1:27 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дабл-дабл Ларкина принёс «Басконии» победу над «Миланом»

Испанская «Баскония» прервала серию из трёх поражений в Евролиге, обыграв сегодня на своей площадке Милан.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, на перерыв команды ушли при счете 38:37 в пользу хозяев.

Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Баскония» обыграла «Милан» 28:16. Заключительная четверть уже ничего не поменяла, таким образом хозяева оформили итоговую победу — 87:74.

Отметим, что в составе испанского коллектива самым результативным стал Ким Тилли, набравший 19 пунктов, также выделяется дабл-дабл Шейна Ларкина (13 очков + 11 ассистов). Лучшим в составе Милана стал Рикки Хикман, собравший коллекцию из 11 очков и 8 передач.
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