Дабл-дабл Ларкина принёс «Басконии» победу над «Миланом»
Испанская «Баскония» прервала серию из трёх поражений в Евролиге, обыграв сегодня на своей площадке Милан.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе, на перерыв команды ушли при счете 38:37 в пользу хозяев.
Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Баскония» обыграла «Милан» 28:16. Заключительная четверть уже ничего не поменяла, таким образом хозяева оформили итоговую победу — 87:74.
Отметим, что в составе испанского коллектива самым результативным стал Ким Тилли, набравший 19 пунктов, также выделяется
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