Дабл-дабл Ларкина принёс «Басконии» победу над «Миланом»

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, на перерыв команды ушли при счете 38:37 в пользу хозяев.



Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Баскония» обыграла «Милан» 28:16. Заключительная четверть уже ничего не поменяла, таким образом хозяева оформили итоговую победу — 87:74.



Отметим, что в составе испанского коллектива самым результативным стал Ким Тилли, набравший 19 пунктов, также выделяется дабл-дабл Шейна Ларкина (13 очков + 11 ассистов). Лучшим в составе Милана стал Рикки Хикман, собравший коллекцию из 11 очков и 8 передач.