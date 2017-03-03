ЦСКА может досрочно обеспечить выход в четвертьфинал Евролиги в матче с «Барселоной»

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Армейцы занимают второе место в турнирной таблице, одержав 17 побед в 23 матчах, тогда как на счету «Барселоны» — лишь девять побед и 11-е место. Каждое поражение оставляет испанскому клубу все меньше шансов на попадание в заветную восьмерку, тогда как ЦСКА при определенных раскладах может выйти в четвертьфинал уже за шесть туров до финиша. ЦСКА гарантирует себе место в первой восьмерке в случае собственной победы и поражения турецкой «Дарюшшафаки» в домашней встрече с греческим «Панатинаикосом», который также состоится в пятницу.

Впрочем, задачу-минимум ЦСКА в любом случае решит, тогда как «Барселона» всерьез рискует впервые за 11 лет не попасть в восьмерку лучших команд Европы. В 2003 и 2010 годах «Барселона» выиграла Евролигу, еще пять раз играла в финале главного еврокубка, а два последних сезона уступала в ¼ финала.

В прошлом сезоне «Барселону» в «Финал четырех» не пустил краснодарский «Локомотив-Кубань», чей тренер грек Георгиос Бартзокас в итоге и возглавил клуб из Каталонии. Однако пока игра у его команды не ладится — лишь девять побед при 14 поражениях в Евролиге, тогда как в чемпионате Испании «Барселона» занимает лишь пятое место (14 побед и шесть поражений).

Перед матчем с ЦСКА Бартзокас заявил, что выиграть будет крайне сложно, однако непобедимых команд не бывает. «Для победы в предстоящем матче будет недостаточно просто играть хорошо. Надо играть великолепно и даже чуточку лучше», — заявил греческий специалист.

Матч пройдет в «Палау Блауграна» в Барселоне, начало — 23:00 мск. В пятницу свою встречу 24-го тура проведет и казанский УНИКС, который на своей площадке встретится с турецким клубом «Анадолу Эфес».