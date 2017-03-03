«Олимпиакос» обыграл «Маккаби», Грин набрал 16 очков

Начиная со стартовой четверти гости уверенно вели игру, перед началом четвёртой десятиминутки преимущество пирейцев составляло уже 13 очков.



Попытки хозяев отыграться успехом не увенчались, в конечном итоге греческий клуб праздновал успех со счётом 82:71. Лучшим в составе победителей стал Эрик Грин, набравший 16 очков. У проигравших самым результативным стал Сильвен Ландесберг — 17 пунктов.