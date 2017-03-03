«Олимпиакос» обыграл «Маккаби», Грин набрал 16 очков
Израильский «Маккаби» в рамках матча 24-го тура Евролиги уступил на своей площадке «Олимпиакосу».
Начиная со стартовой четверти гости уверенно вели игру, перед началом четвёртой десятиминутки преимущество пирейцев составляло уже 13 очков.
Попытки хозяев отыграться успехом не увенчались, в конечном итоге греческий клуб праздновал успех со счётом 82:71. Лучшим в составе победителей стал Эрик Грин, набравший 16 очков. У проигравших самым результативным стал Сильвен Ландесберг — 17 пунктов.
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