«Црвена Звезда» одолела «Бамберг»

Уже в первой половине поединка белградцы создали себе комфортный задел в 14 пунктов. После перерыва хозяева не выпускали нити игры из своих рук, уверенно доведя матч до победы — 74:60.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бамберга» Фабьен Косьё, набравший 21 балл. В составе победителей лучшим стал Чарльз Дженкинс — 18 очков.