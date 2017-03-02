«Црвена Звезда» одолела «Бамберг»
«Црвена Звезда» прервала серию из двух поражений в Евролиге, переиграв сегодня на своём паркете немецкий «Бамберг».
Уже в первой половине поединка белградцы создали себе комфортный задел в 14 пунктов. После перерыва хозяева не выпускали нити игры из своих рук, уверенно доведя матч до победы — 74:60.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бамберга» Фабьен Косьё, набравший 21 балл. В составе победителей лучшим стал Чарльз Дженкинс — 18 очков.
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