Обрадович: В ответном матче с «Зенитом» всё будет жёстче

«Мы ожидаем совершенно другой игры, не такой, какая была в Краснодаре. В Питере всё будет жёстче, и от нас потребуется куда больше усилий для победы. “Зенит” отреагирует на последнее поражение. Мы же должны ответить с таким же уровнем агрессии и таким же настроем на игру. Мы ожидаем, что Тимма будет играть и соперник покажет такую же игру, как в матче против ЦСКА, когда они действительно доминировали. Надеюсь, что нам снова удастся закрыть их лидеров и вернуться домой с победой», — приводит слова Обрадовича пресс-служба клуба.