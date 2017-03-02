Обрадович: В ответном матче с «Зенитом» всё будет жёстче
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился ожиданиями от ответного матча ¼ финала Еврокубка с «Зенитом», который состоится 3 марта в
Санкт-Петербурге. В первой встрече краснодарцы победили со счётом 75:52.
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«Мы ожидаем совершенно другой игры, не такой, какая была в Краснодаре. В Питере всё будет жёстче, и от нас потребуется куда больше усилий для победы. “Зенит” отреагирует на последнее поражение. Мы же должны ответить с таким же уровнем агрессии и таким же настроем на игру. Мы ожидаем, что Тимма будет играть и соперник покажет такую же игру, как в матче против ЦСКА, когда они действительно доминировали. Надеюсь, что нам снова удастся закрыть их лидеров и вернуться домой с победой», — приводит слова Обрадовича
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