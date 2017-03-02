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2 марта 2017, 22:48 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Обрадович: В ответном матче с «Зенитом» всё будет жёстче

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился ожиданиями от ответного матча ¼ финала Еврокубка с «Зенитом», который состоится 3 марта в Санкт-Петербурге. В первой встрече краснодарцы победили со счётом 75:52.

Главный тренер Локомотива-Кубань Саша <span class=error>Обрадович</span> поделился ожиданиями от ответного матча ¼ финала <span class=error>Еврокубка</span> с Зенитом который состоится 3 марта в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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«Мы ожидаем совершенно другой игры, не такой, какая была в Краснодаре. В Питере всё будет жёстче, и от нас потребуется куда больше усилий для победы. “Зенит” отреагирует на последнее поражение. Мы же должны ответить с таким же уровнем агрессии и таким же настроем на игру. Мы ожидаем, что Тимма будет играть и соперник покажет такую же игру, как в матче против ЦСКА, когда они действительно доминировали. Надеюсь, что нам снова удастся закрыть их лидеров и вернуться домой с победой», — приводит слова Обрадовича пресс-служба клуба.
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