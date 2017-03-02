«Галатасарай» сенсационно обыграл «Реал»

В последней десятиминутке гости практически смогли отыграться, однако в решающие моменты матча стамбульцы сохранили хладнокровие, праздновав конечный успех — 87:84.



Лучшим в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 20 пунктов, в «Реале» выделился Энтони Рэндольф, записавший на свой счёт 16 очков.



Добавим, что «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, московский ЦСКА продолжает преследовать испанский коллектив, занимая вторую строчку.