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2 марта 2017, 22:48 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Галатасарай» сенсационно обыграл «Реал»

Стамбульский «Галатасарай» одержал неожиданную победу над мадридским «Реалом» в рамках 24-го тура Евролиги. Перед заключительной четвертью турецкая команда вела с разницей в 13 очков.

В последней десятиминутке гости практически смогли отыграться, однако в решающие моменты матча стамбульцы сохранили хладнокровие, праздновав конечный успех — 87:84.

Лучшим в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 20 пунктов, в «Реале» выделился Энтони Рэндольф, записавший на свой счёт 16 очков.

Добавим, что «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, московский ЦСКА продолжает преследовать испанский коллектив, занимая вторую строчку.
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