«Фенербахче» добыл выездную победу над «Жальгирисом»
Сегодня в Каунасе состоялся очередной матч Евролиги. Местный «Жальгирис» принимал стамбульский «Фенербахче».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и команды ушли на перерыв при счёте 31:30 в пользу хозяев паркета.
Решающим отрезком встречи стала третья четверть, в которой «Фенербахче» одержал верх — 25:17. В последней десятиминутке стамбульская команда закрепила свой перевес, завершив матч со счётом 76:67 в свою пользу.
Самым результативным в составе победителей стал Экпе Юдо, записавший в свой актив 16 очков. У «Жальгириса» следует отметить Паулиса Янкунаса, набравшего 15 баллов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter