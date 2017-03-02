«Фенербахче» добыл выездную победу над «Жальгирисом»

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Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и команды ушли на перерыв при счёте 31:30 в пользу хозяев паркета.



Решающим отрезком встречи стала третья четверть, в которой «Фенербахче» одержал верх — 25:17. В последней десятиминутке стамбульская команда закрепила свой перевес, завершив матч со счётом 76:67 в свою пользу.



Самым результативным в составе победителей стал Экпе Юдо, записавший в свой актив 16 очков. У «Жальгириса» следует отметить Паулиса Янкунаса, набравшего 15 баллов.