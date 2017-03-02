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2 марта 2017, 20:00 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ведищев: «Локомотив» хочет выиграть Еврокубок и дойти до финала Единой лиги ВТБ

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о целях клуба на концовку сезона.

«Учитывая сокращение команд в Евролиге с 24 до 16, выпавшие из турнира 8 грандов — все участвуют в розыгрыше Еврокубка, в том числе и мы. Автоматическая конкуренция и амбиции клубов-участников очень высоки. В итоге победитель будет один.

Что касается Единой лиги ВТБ, то это одна из сильнейших Лиг в Европе, где участвует нынешний обладатель титула чемпиона Европы и ещё ряд титулованных и амбициозных команд. Естественно, что и здесь всё непросто.

Конечно, мы хотим выиграть Еврокубок и дойти до финала Единой лиги ВТБ. Здесь всё будет зависеть от того, насколько игроки “Локомотива” готовы в решающие моменты матчей проявлять свои лучшие качества», — цитирует Ведищева сайт клуба.
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