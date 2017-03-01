Владимир Гомельский: Дома «Зенит» постарается не повторять ошибок первого матча
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о первом матче четвертьфинала Еврокубка, в котором «Зенит» в гостях проиграл «Локомотиву-Кубани» со счетом 52:75.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Преимущество «Локо» на подборе было подавляющим, отсюда большее количество атак. В командной защите было понятно, каким игрокам соперника уделяется большее внимание. Защита против Тулсона — идеальная. Снайпер только один раз за игру выбросил без сопротивления. Несколько хуже играли против Карасева, но и у того процент попаданий низкий.
В
Ответный матч команды проведут 3 марта в Петербурге. В случае победы «Зенита» третья встреча состоится 8 марта в Краснодаре.
Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Бавария» — «Уникаха».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter