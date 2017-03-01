«Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит» в первом матче ¼ Еврокубка

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Первый поединок стартовавшего плей-офф Еврокубка не мог не вызывать опасений у поклонников «Локомотива-Кубани». Накануне парни Саши Обрадовича потерпели два неприятных поражения в Единой лиге ВТБ — от ЦСКА и «Химок», — которые, казалось бы, просто не могли не сказаться на психологии команды. Да и соперник подобрался на редкость неприятный: «Зенит» в последние недели демонстрировал готовность крепко бить сильных мира сего не от случая к случаю, а на повседневной основе.

Впрочем, по-настоящему конкурентной в российском дерби на международной арене получилась лишь первая четверть. Ее хозяева «Баскет-Холла» начали за здравие — спуртом 8:2, — но то и дело попадали под огонь дальней артиллерии питерцев.

«Бомбы» Райана Тулсона, Аарона Уайта и Сергея Карасева уберегли «Зенит» от серьезных неприятностей в дебюте. А организовать их всячески пытался бигмэн «железнодорожников» Ян Вуюкас. Непосвященным его действия могли бы показаться сумбурными, а сам грек — слишком тяжелым и неповоротливым для темпового баскетбола, в который играли команды. Но в первой половине таранный центровой был на редкость хорош.

Вуюкас раз за разом проваливался под кольцо, где партнеры запросто находили его выверенными передачами. Он «столбил» и поддерживал движение мяча, выискивая на периметре свободных снайперов. Он из последних сил отбивался в поле после неравноценных разменов — и даже соорудил перехват в лучших традициях отбывшего после «Финала четырех» Евролиги в «Панатинаикос» Криса Синглтона.

Справедливо, что именно основной центровой «Локо» первым в составе обеих команд добрался до двузначного показателя набранных очков. Более того, он так и остался одним из лидеров южан по результативности, разделив это звание с американским универсалом Марди Коллинзом.

А после дебютного в матче перерыва коллектив из Краснодара включил фирменную зубодробительную защиту, и от любого рода претензий на выездную победу «Зениту» пришлось отказаться задолго до финальной сирены. Долго и красочно говорить об устойчивости редутов хозяев попросту незачем. Достаточно лишь привести показатель в 26,9% реализации гостями бросков с игры (17 из 63). И это — в исполнении самой результативной команды Еврокубка!

Во второй половине наблюдать за происходящим на паркете было откровенно тоскливо. «Локо», обеспечив себе комфортное преимущество, несколько сбавил давление на соперника, но дружина Василия Карасёва получила настолько мощный удар по амбициям, что напрочь разуверилась в себе. Снайперы питерцев не забивали даже открытые «трехи», плеймейкеры не могли как следует разогнать быстрые отрывы, а под кольцом зияла самая настоящая дыра.

По такой игре «Зенит», пожалуй, легко отделался. Еще во второй четверти у Тревора Мбакве возникли проблемы с перебором персональных замечаний, и только технический брак не позволил грешившим пробежками Владимиру Ивлеву с Андреем Зубковым перекрыть достижение Вуюкаса с Коллинзом, настрелявших по 12 баллов каждый.

Финальные «-23» — вовсе не повод списывать команду из северной столицы со счетов уже после первой встречи мини-серии до двух побед. У «Зенита» есть внушительный кадровый резерв в лице не игравшего в Краснодаре Яниса Тиммы, да и как-то не верится, что на родных кольцах именитые снайперы вроде Тулсона или Карасева выбросят пугающие «6 из 32» из-за дуги. Другое дело, что неуёмная защитная агрессия «Локо» способна решать едва ли не любые вопросы. В том числе и на поздних стадиях Еврокубка.

Третий представитель России в турнире, подмосковные «Химки», первый четвертьфинальный поединок проиграл — грозная «Валенсия» прогнозируемо оказалась сильнее в родных стенах. Алексей Швед со товарищи проявили характер, едва не затянув выяснение отношений в концовку, но слишком уж многое желто-синие потеряли во второй четверти, пропустив 32 очка и получив отставание в 17 очков по итогам первой половины.

Сначала испанцы исключительно здорово палили с дистанции, реализовав 8 из 12 трехочковых в стартовые 20 минут, после чего пожинали плоды из тотального преимущества на щитах. Собрав 27 подборов в нападении (новый рекорд турнира!) против 7 у российского коллектива, баскетболисты «Валенсии» могли позволить себе расточительность на завершающей стадии атак.

Попадание Марко Тодоровича за минуту до окончания основного времени помогло «Химкам» приблизиться к сопернику на расстояние одного результативного владения, но концовку лучше провёл именно фаворит пары. После тайм-аута забил опытнейший Фернандо Сан-Эметерио, а следом бельгийский «сборник» Сэм ван Россом еще и обокрал Вячеслава Зайцева. Многообещающие «-2» в мгновение ока превратились в не отыгрываемые за 16 секунд «-6».

Вторые матчи четвертьфинальных серий запланированы на 3 марта, и в них «Зениту» с «Химками» придется прилично удивлять. Если питерцы, пожалуй, просто не смогут сыграть еще хуже, нежели в Краснодаре, и обязаны прибавить, то перед коллективом из Подмосковья стоит практически неразрешимый вопрос опеки испанских «больших». Позволяя «Валенсии» переписывать все возможные статистические достижения по части подборов, далеко не уедешь….