24 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче ¼ финала Еврокубка
В Испании состоялся первый чевертфинальный матч Кубка Европы между «Валенсией» и «Химками».
По итогам встречи хозяева площадки одержали победу со счётом 88:80. Первая четверть прошла в довольно равной борьбе, однако во второй хозяева оказались гораздо результативней гостей и ушли на большой перерыв с преимуществом «+17». Последние две четверти остались за «Химками», однако усилий команды не хватило, чтобы вырвать победу.
Самым результативным игроком у «Химок» оказался Алексей Швед, набравший 24 очка, а также совершивший 7 передач и 5 подборов.
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