Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28926250/
1 марта 2017, 1:23 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

24 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче ¼ финала Еврокубка

В Испании состоялся первый чевертфинальный матч Кубка Европы между «Валенсией» и «Химками».

По итогам встречи хозяева площадки одержали победу со счётом 88:80. Первая четверть прошла в довольно равной борьбе, однако во второй хозяева оказались гораздо результативней гостей и ушли на большой перерыв с преимуществом «+17». Последние две четверти остались за «Химками», однако усилий команды не хватило, чтобы вырвать победу.

Самым результативным игроком у «Химок» оказался Алексей Швед, набравший 24 очка, а также совершивший 7 передач и 5 подборов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»